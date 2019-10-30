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Россия и Венгрия подписали договор о социальном обеспечении

Помимо этого документа, стороны также подписали еще ряд документов в области соцзащиты и спорта

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Российская Федерация и Венгрия заключили договор о социальном обеспечении. Подписи под документом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поставили министр труда и социальной защиты Максим Топилин и министр социальных ресурсов Венгрии Миклош Кашлер.

Стороны в присутствии лидеров подписали еще ряд документов в области соцзащиты и спорта. В частности, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали план мероприятий по реализации Комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере. Скворцова вместе с Кашлером также подписали Меморандум о сотрудничестве в области онкологии между Минздравом РФ и Министерством социальных ресурсов Венгрии.

Министерство спорта РФ и Министерство социальных ресурсов Венгрии заключили Меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и министр инноваций и технологий Венгрии Ласло Палкович скрепили подписями Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

Генеральный директор АО "Эксар" Никита Гусаков и генеральный директор EXIM Банка Гергей Якли подписали соглашение между российским экспортным кредитным агентством "Эксар" и венгерским экспортным кредитным агентством MEHIB о взаимном перестраховании.

Также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель регионального собрания Золтан Немет подписали соглашение между правительством Самарской области и самоуправлением области Дьёр - Мошон - Шопрон о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТопилин, Максим АнатольевичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссияВенгрияОрбан, ВикторДитрих, Евгений Иванович
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