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Сейм Латвии принял в первом чтении бюджет на 2020 год

За принятие бюджета проголосовали 60 депутатов, против - 34

РИГА, 30 октября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в среду одобрил в первом чтении бюджет страны на будущий год. Как сообщила пресс-служба парламента, за это решение проголосовали 60 депутатов, против - 34.

Доходы консолидированного бюджета Латвии 2020 года составят €9,89 млрд, расходы - €10 млрд. По сравнению с бюджетом текущего года доходы вырастут на €717,1 млн, а расходы - на €610,1 млн.

Второе и третье окончательное чтение бюджета вместе с сопровождающими законопроектами Сейм намерен провести 13 и 14 ноября.

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