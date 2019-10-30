ФРС планирует завершить пересмотр своей политики по инфляции в середине 2020 года

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, планирует завершить пересмотр своей политики в отношении целевого показателя инфляции в 2% в середине 2020 года. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора).

"Мы еще не приняли решения. Мы в середине процесса обдумывания того, как можем сделать этот симметричный целевой показатель в 2% более надежным. Я считаю, что это произойдет в середине следующего года. Установление целевого показателя инфляции занимает годы. Мы завершим пересмотр к середине следующего года, я уверен", - отметил Пауэлл.

Темпы повышения цен в США всякий раз находятся на отметке ниже установленного ФРС целевого показателя инфляции в 2%, несмотря на то, что финрегулятор сохраняет свои базовые ставки на относительно минимальных позициях с целью повысить цены. ЦБ в данный момент проводит пересмотр своей политики установления целевого показателя инфляции с тем, чтобы данная цель была достигнута.