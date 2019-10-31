Объем заключенных контрактов ГЧП в Москве превысил 900 млрд рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Объем заключенных контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП) в столице превысил 900 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

"Город активно развивает государственно-частное партнерство, в течение четырех лет занимает лидирующую позицию в Национальном рейтинге ГЧП среди российских регионов. Объем заключенных ГЧП-контрактов с 2013 года по настоящее время превысил 900 млрд рублей. В первую очередь, это контракты жизненного цикла в сфере общественного транспорта, концессии", - сказал Кострома.

Таким образом, по словам главы агентства, была заключена первая концессия по строительству платной автодороги - Северного дублера Кутузовского проспекта. Соинвесторами проекта выступили иностранные компании при участии Российского фонда прямых инвестиций. Объем частных инвестиций в строительство магистрали составит более 40 млрд рублей. Концессионером выступает управляющая компания "Лидер", которая, в свою очередь, привлекла арабские фонды и китайские компании.

В этом году в Москве был объявлен конкурс на заключение еще одного концессионного соглашения в транспортной сфере, к которому проявили большой интерес иностранные производители, отметил глава агентства. В столице планируется создать новую систему общественного транспорта в виде канатных дорог. Первый конкурс по строительству такой дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" сейчас находится в завершающей стадии, до конца года планируется определить победителя. В конкурсе участвуют два консорциума, в который входят зарубежные компании - французская и швейцарская. Кострома отметил, что город предъявляет высокие требования по инвестициям, по самоокупаемости проектов, но это не снижает интереса со стороны обеих иностранных компаний и их отечественных партнеров.

Офсетные контракты

"Кроме того, экономическим блоком правительства Москвы вместе с Министерством экономического развития РФ были разработаны поправки в закон о контрактной системе 44-ФЗ, которые регламентируют механизм офсетного контракта. Он подразумевает закупку для государственных нужд в обмен на инвестиции по локализации производства на территории субъекта Российской Федерации. Офсетный контракт заключается на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций составляет 1 млрд рублей ", - сказал Кострома.

По его словам, такой механизм квази-ГЧП позволяет городу экономить средства бюджета, так как в результате конкурсных процедур, как правило, снижаются референтные цены для других госконтрактов, а бизнесу гарантирован долгосрочный спрос на продукцию нового предприятия. На данный момент правительство Москвы заключило два офсетных контракта, в рамках которых в столице строятся два фармацевтических завода: первый - компании "Биокад", объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей, запланирована закупка на 14 млрд рублей на протяжении 10 лет; второй контракт был заключен компанией "Р-Фарм", инвестиции составят 5,8 млрд рублей, объем поставки - 18,4 млрд рублей.

"На сегодняшний день городом объявлен третий конкурс на заключение офсетного контракта, который предусматривает создание первого в России крупного производства медизделий для стомированных больных. Планируем завершить конкурс до конца года, объем инвестиций составит не менее 1 млрд рублей в течение трех лет. <…> Активно ищем новые сферы применения данного механизма. Это могут быть традиционные сферы, в которых город осуществляет закупки - ЖКХ, медицинское оборудование, транспорт и т. д.", - заключил Кострома.