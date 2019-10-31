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РЖД утроят инвестиции в обновление терминально-складского комплекса в 2020 году

На это выделят около 3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в 2020 году инвестирует в обновление парка грузоподъемной техники и расширение пропускной способности грузовых терминалов в части обработки контейнерных поездов 3 млрд рублей, что втрое превышает объем вложений 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель начальника Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО "РЖД" Андрей Зыбкин.

"Инвестиционная программа ОАО "РЖД" по обновлению терминально-складского комплекса на 2020 год составит около 3 млрд рублей, что в три раза больше чем в 2019 году. Половину средств планируется направить на обновление погрузочной техники, вторую половину компания направит на расширение пропускной способности грузовых терминалов Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО "РЖД", - сказал Зыбкин.

В 2020 году организация намерена модернизировать инфраструктуру грузовых дворов, где осуществляются операции по приему, погрузке и выгрузке грузов, доставляемых железнодорожным транспортом. Работы будут направлены на увеличение максимального количества одновременно подаваемых контейнерных вагонов на места погрузки.

Также в предстоящем году РЖД намерены пополнить парк специализированной техники автокранами, автомобилями для перевозки контейнеров, ковшовыми погрузчиками для работы с инертными грузами, а также тремя погрузчиками (ричстакерами) для операций с контейнерами и двумя кранами мостового типа грузоподъемностью 45 тонн, которые планируется установить в Дальневосточном и Центральном федеральных округах. Совокупный парк филиала РЖД состоит из 2 тыс. единиц грузоподъемной техники.

Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом ОАО "РЖД" является крупнейшим терминально-складским оператором России. В ее активе 800 грузовых дворов на всей сети железных дорог страны и 14 складов временного хранения.

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