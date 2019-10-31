Кабмин распределил 40 млн рублей для победителей конкурса "Лучшая муниципальная практика"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении трансфертов между региональными бюджетами на премирование победителей всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение трансфертов между бюджетами субъектов Федерации на премирование 23 муниципальных образований - победителей конкурса, достигших наилучших результатов деятельности в сферах муниципальной экономической политики и управления муниципальными финансами, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится ежегодно и нацелен на выявление, поощрение и распространение лучших примеров муниципальной работы. Общий призовой фонд конкурса составляет 40 млн рублей. Первые места на конкурсе в 2019 году заняли города Ставрополь, Ханты-Мансийск, Ижевск и Фролово.

Самые крупные трансферты получили Ставрополь (5,3 млн рублей), Ижевск (3,8 млн рублей), Фролово (3,8 млн рублей), городской округ Ханты-Мансийск ХМАО (3,8 млн рублей), Стерлитамак (2,3 млн рублей), Горно-Алтайск (2,3 млн рублей), Хабаровск (2,3 млн рублей), Заводоуковский городской округ (2,3 млн рублей).

Отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".