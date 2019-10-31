Компенсацию на зубопротезирование в Сахалинской области увеличили в два раза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг приняли в окончательном чтении поправки в региональный закон о государственной социальной помощи, предусматривающие увеличение компенсации на зубопротезирование для одиноких малоимущих граждан с 15 до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала заседания.

На прошлой неделе в сахалинском парламенте ТАСС сообщали, что депутаты приняли изменения в закон в первом чтении. Несмотря на это, тогда в думе отметили, что компенсация даже с учетом повышения не позволяет провести комплексное протезирование в быстрые сроки. В связи с этим депутаты предложили министерству социальной защиты региона в дальнейшем совместно рассмотреть еще одну возможность увеличения выплат.

"Зубопротезирование - это очень важная тема, но на эти цели выделялось очень мало средств. Цены растут, человек не сможет заглянуть в частные клиники, если у него всего лишь 15 тыс. рублей, поэтому мы увеличили сумму в два раза - до 30 тыс. Обязательно отследим: если снова потребуется увеличение, будем думать, как это сделать", - прокомментировал поправки депутат областной думы Виталий Гомилевский.

При зубопротезировании средства можно направить на штампованные и цельнолитые ортопедические конструкции из кобальто-хромового сплава, частично съемные и полные съемные конструкции. Кроме того, выплаты можно использовать на компенсацию затрат по полученным медицинским услугам, которые не предусмотрены полисом ОМС.

Дополнительных средств из бюджета региона на эти цели не потребуется, так как количество получателей единовременной выплаты снижается с каждым годом. В 2016 году их количество составило 38 человек, в 2017 году - 31 человек, в 2018 году - 24.