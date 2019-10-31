Сбербанк признал убыток в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сбербанк признал в III квартале этого года убыток в размере 73,3 млрд рублей от продажи турецкой "дочки" - Denizbank. Об этом говорится в сообщении банка.

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд руб. от продажи "Денизбанка", связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - прим. ТАСС), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ)", - отмечается в сообщении.

В III квартале Сбербанк получил чистую прибыль в размере 156,1 млрд рублей, что на 31,57% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, следует из финансовой отчетности банка по МСФО.

Продажа Denizbank

Сбербанк в конце июля 2019 года закрыл сделку по продаже 99,85% акций турецкой "дочки" банку Emirates NBD. Тогда сообщалось, что в результате сделки собственные средства группы Сбербанка по МСФО увеличатся на 11,7 млрд рублей, при этом предварительный совокупный отрицательный эффект на прибыль группы от продажи Denizbank и признания результата его операционной деятельности за семь месяцев 2019 года составит около 70 млрд рублей, уточняли в Сбербанке. Результаты сделки планировалось отразить в финансовых отчетностях банка в III квартале 2019 года.