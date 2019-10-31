Fiat Chrysler и Groupe PSA поровну поделят активы после слияния

ТАСС, 31 октября. Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler опубликовал условия предстоящего соглашения о слиянии с французской компанией Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, Акционерное общество "Пежо"). Как сообщается в пресс-релизе автоконцерна, опубликованном в пятницу, акционеры обеих компаний поровну поделят активы будущего автогиганта.

"В ходе переговоров был найден путь к созданию новой группы с мировым масштабом и ресурсами, которые будут поделены между акционерами PSA и Fiat Chrysler в соотношении 50/50", - говорится в сообщении. Если сделка состоится, то новый автоконцерн станет четвертым по производству автомобилей в мире - он будет выпускать 8,7 млн машин в год.

Отмечается, что головная компания будет базироваться в Нидерландах, состав Совета директоров будет сбалансированным - по пять человек от каждого автоконцерна, его председателем будет президент Fiat Chrysler Джон Элканн. Исполнительным директором нового предприятия будет назначен президент Groupe PSA Карлос Таварес сроком на пять лет. "Это слияние принесет значительную пользу для всех акционеров и открывает светлое будущее для совместного предприятия", - приводятся в пресс-релизе слова Тавареса.

Согласно подсчетам, совокупные доходы автогиганта составят €170 млрд, а операционная прибыль - €11 млрд.

Ранее представители Fiat Chrysler обсуждали возможность слияния компании с французским автопроизводителем Renault. Сделка не была реализована. Одной из причин этого стало то, что ее не одобрили власти Франции.