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Китай пообещал содействовать усилению ключевой роли АТЭС

Как сообщили в китайском дипведомстве, эта работа будет продолжаться, несмотря на объективные трудности

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Китайские власти считают саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) важной площадкой по продвижению глобального экономического развития и будут содействовать усилению его ключевой роли, несмотря на объективные трудности. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на фоне решения президента Чили Себастьяна Пиньеры отменить саммит АТЭС, который должен был пройти 16 - 17 ноября, в связи с обстановкой в республике.

"Формат АТЭС во многом повлиял на развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, внес свой важный вклад, - отметил он на регулярном брифинге. - На текущем этапе шансы и вызовы в мире тесно перемежаются друг с другом. В таких условиях Китай готов наращивать партнерские отношения в регионе со всеми заинтересованными сторонами в духе кооперации АТЭС, мы будем следовать ее принципам, ради того, чтобы международное сотрудничество осуществлялось в правильном направлении".

По словам дипломата, Китай понимает и уважает решение чилийской стороны об отмене форума. "Мы верим, что правительство и народ этой страны смогут обеспечить национальную стабильность и общественную безопасность, в ближайшие сроки восстановят порядок", - добавил Гэн Шуан.

Он напомнил, что власти Чили в текущем году проделали большую работу при подготовке к саммиту АТЭС. "Мы ценим такие усилия", - подчеркнул Гэн Шуан. Официальный представитель добавил, что Пекин продолжит считать данный саммит важной площадкой для международного сотрудничества в области экономики.

Теги
КитайЧили
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