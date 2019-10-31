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Минпромторг не видит проблем с экспериментом маркировки парфюма

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что в системе маркировки зарегистрировано уже более 400 участников

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минпромторг не видит проблем с экспериментом маркировки духов и туалетной воды в России, который проходит с 1 июля по 30 ноября 2019 года. Об этом на конференции в ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Здесь мы никаких проблем не видим, эксперимент идет нормально, никаких вопросов на сегодняшний день мы не наблюдаем", - сказал он.

Евтухов отметил, что на сегодняшний день в системе маркировки зарегистрировано уже более 400 участников. При этом зарубежные производители и импортеры продукции считают необходимым дать импортерам право маркировать не только на производстве внутри страны, но и на таможенных складах. "Об этом мы с ФТС договорились", - сказал замминистра.

Кроме того, по его словам, была еще просьба дать возможность маркировать вообще на любых складах. "Но, безусловно, если мы это сделаем, тогда мы откроем ящик Пандоры и не добьемся того результата, которого должны добиться - убрать с рынка продукцию, которая нелегально оборачивается и нелегально ввозится. По оценкам экспертов, там достаточно большой процент такой продукции", - добавил он.

ЦРПТ не отметил проблем

Как отметил Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы маркировки, ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, не произошло ни роста цен, ни снижения ассортимента или опустения полок и не было зафиксировано проблем как крупного, так и малого, и среднего бизнеса.

"По ходу внедрение маркировки и в шубах, и в лекарствах, и в обуви, и в табачной продукции возникали различные технические вопросы, часто довольно сложные. Но в случаях, когда отрасли демонстрировали конструктивный подход, даже самые сложные вопросы удавалось решить в течение нескольких дней или недель", - добавил он.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.

ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.

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