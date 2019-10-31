Форум "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее" пройдет в Москве 7 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Советом Федерации проведет форум "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее", который состоится 7 ноября 2019 года в Москве, говорится в сообщении фонда.

Форум 2019 года посвящен ключевой теме социально-экономического развития страны - реализации национальных проектов РФ. На пленарной сессии "Инвестиции в регионы - достигая цели национального развития" представители РФПИ, а также федеральных органов власти, субъектов РФ, стратегических и финансовых инвесторов обсудят наиболее актуальные вопросы реализации национальных проектов.

Спикерами пленарной сессии станут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, президент Ronesans Holding Эрман Ылыджак, генеральный директор Royal Philips Франсуа ван Хаутен.

Четыре тематические сессии форума будут посвящены вопросам привлечения частного капитала для достижения целей национального развития и реализации национальных проектов. В рамках сессии "Человеческий капитал" будут обсуждаться вопросы реализации национальных проектов "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура". Участники сессии "Комфортная среда для жизни" обсудят реализацию национальных проектов "Экология", "Жилье и городская среда".

Сессия "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" предусматривает дискуссию о реализации комплексного плана и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках сессии "Экономический рост" будут обсуждаться вопросы реализации национальных проектов "Наука", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости".

На форуме эксперты РФПИ также расскажут о новых возможностях интерактивного портала Invest in Russia, являющегося наиболее востребованным в мире интернет ресурсом, освещающим региональные инвестиции в России. В ходе предыдущего форума, прошедшего в октябре 2018 года, ведущие международные компании и фонды из 20 стран мира поделились с более чем 700 участниками из 78 субъектов Российской Федерации успешным опытом инвестирования в российские региональные проекты.