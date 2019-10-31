Россия с 1 по 30 октября сократила добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 82% от квоты

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти в России с 1 по 30 октября 2019 года составила 1,5325 млн тонн, что на 4,2 тыс. тонн меньше, чем за прошлый месяц, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) на 30 октября.

При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 российская среднесуточная добыча с 1 по 30 октября превысила 11,233 млн баррелей в сутки, что на 30,8 тыс. баррелей меньше, чем в сентябре.

Россия и страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти с июля. В рамках этой сделки Россия сокращает добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, когда она составляла 11,421 млн баррелей. Таким образом, по сравнению с базовым уровнем Россия сократила добычу на 187,7 тыс. баррелей в сутки, или на более 82% от размера квоты.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".