Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия с 1 по 30 октября сократила добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 82% от квоты

Среднесуточная добыча нефти составила 1,5325 млн тонн, что на 4,2 тыс. тонн меньше, чем в сентябре

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти в России с 1 по 30 октября 2019 года составила 1,5325 млн тонн, что на 4,2 тыс. тонн меньше, чем за прошлый месяц, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) на 30 октября.

При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 российская среднесуточная добыча с 1 по 30 октября превысила 11,233 млн баррелей в сутки, что на 30,8 тыс. баррелей меньше, чем в сентябре.

Россия и страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти с июля. В рамках этой сделки Россия сокращает добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, когда она составляла 11,421 млн баррелей. Таким образом, по сравнению с базовым уровнем Россия сократила добычу на 187,7 тыс. баррелей в сутки, или на более 82% от размера квоты.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Теги
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия ипотечных кредитов
То же самое касается и потребительского кредитования, отметил премьер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС