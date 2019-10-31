Авиакомпания Azur Air открыла регулярный рейс из Перми на остров Хайнань

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air открыла первый регулярный рейс из Перми на китайский остров Хайнань. Самолеты Boeing 767-300 будут летать в курортный город Санья один раз в неделю, сообщила в четверг на своей официальной странице "ВКонтакте" пресс-служба Международного аэропорта Пермь (Большое Савино).

"Авиакомпания Azur Air выполнила свой первый регулярный рейс в Санью из Перми. Программа полетов из Перми в Санью рассчитана до завершения действия зимнего расписания аэропорта - до 26 марта", - говорится в сообщении.

Самолет Boeing 767-300 рассчитан на 336 пассажиров, на первом рейсе улетело 334 человека. Перелет из Перми на Хайнань длится почти девять часов.