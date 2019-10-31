Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обучающую программу подготовят для самозанятых в Ленинградской области

Региональный комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка также планирует предоставить самозанятым возможность получать консультации на сайте Фонда поддержки предпринимательства и промышленности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют открыть обучающую программу для самозанятых граждан, в случае перехода региона на такой налоговый режим с 2020 года. Об этом сообщила ТАСС в четверг председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка области Светлана Нерушай.

"Ленинградская область готова к введению специального налогового режима для самозанятых. В региональном проекте "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" мы запланировали мероприятие "Школа для самозанятых", она предусматривает обучающие и разъяснительные встречи для предпринимателей в каждом районе области", - сказала Нерушай.

Профильный комитет области также планирует предоставить самозанятым возможность получать консультации на сайте Фонда поддержки предпринимательства и промышленности.

Ранее Минфин России подготовил законопроект, которым предлагается распространить специальный налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 субъектов России, в том числе Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия ипотечных кредитов
То же самое касается и потребительского кредитования, отметил премьер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС