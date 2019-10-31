Обучающую программу подготовят для самозанятых в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют открыть обучающую программу для самозанятых граждан, в случае перехода региона на такой налоговый режим с 2020 года. Об этом сообщила ТАСС в четверг председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка области Светлана Нерушай.

"Ленинградская область готова к введению специального налогового режима для самозанятых. В региональном проекте "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" мы запланировали мероприятие "Школа для самозанятых", она предусматривает обучающие и разъяснительные встречи для предпринимателей в каждом районе области", - сказала Нерушай.

Профильный комитет области также планирует предоставить самозанятым возможность получать консультации на сайте Фонда поддержки предпринимательства и промышленности.

Ранее Минфин России подготовил законопроект, которым предлагается распространить специальный налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 субъектов России, в том числе Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.