Минпромторг не ожидает роста стоимости молочной продукции из-за ее маркировки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Молоко и готовая молочная продукция не подорожают из-за введения маркировки. Такую точку зрения на конференции в ТАСС высказал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

"Существенного подорожания не будет, тем более, у нас еще достаточно жесткая конкуренция на рынке и тот, кто будет за счет маркировки придумывать для себя возможность дополнительно что-то заработать на продукции, потеряет на этом рынке", - сказал он.

Евтухов напомнил, что 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент маркировки молочных продуктов. "Цель - настроить в стране бизнес-процессы, посмотреть, как это работает в комфортном режиме, подготовиться к переходу на обязательную маркировку. При этом у нас по всем товарам, в том числе и по молочной продукции, предусмотрен по истечению эксперимента переходный период, когда вводится обязательная маркировка, но еще не наступает ответственность за реализацию немаркированных товаров", - пояснил он.

Замминистра также отметил, что со следующего года маркировка молочной продукции станет обязательной, но во время переходного периода производители смогут адаптироваться к этой системе. "То есть времени для того, чтобы все отработать, будет достаточно", - уверен он. По словам Евтухова, сейчас 30 компаний заявились на участие в эксперименте, а еще 20 компаний заходят в эксперимент. "Я бы хотел призвать всех производителей активно участвовать в эксперименте, потому что это реально то время, когда можно отработать все бизнес-процессы, получить всю необходимую информацию и выбрать для себя тот способ маркировки, который наиболее приемлем", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что сейчас Минпромторг выпускает вместе с Минсельхозом методические рекомендации, которые также будут меняться в процессе эксперимента. "Сейчас есть такая достаточно острая дискуссия, нужна или не нужна маркировка в производстве готовой молочной продукции. Мы считаем, что безусловно нужна", - заключил Евтухов.

Первые итоги эксперимента

Как отметил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы маркировки, Реваз Юсупов, эксперимент по маркировке молочной продукции проходит успешно. "Те компании, которые заинтересованы в том, чтобы в комфортном режиме подготовиться к 1 июня 2020 года и вводу обязательной маркировки, участвуют в переходном пилотном проекте. За два месяца пилота протестировано нанесение кода на 65% существующих типов упаковок: картонную коробку, мягкую упаковку, фольгу, бутылку ПЭТ, пакет "подушечка", - рассказал он.

Юсупов отметил, что особенностью производства готовой молочной продукции являются различные схемы производственных линий и множество форм-факторов упаковок, поэтому ЦРПТ выезжает на обследования к каждому предприятию и предлагает оптимальные решения. По его словам, в молочной продукции существует на сегодняшний день три способа нанесения маркировки: прямая печать на производстве в момент производства (стоимостью 4-8 коп. на единицу продукции), печать и наклейка этикетки (стоимостью около 1 коп.) и печать в типографии, которая не предполагает затрат на печатающее оборудование.

Он также добавил, что на созданной для проведения эксперимента инфраструктуре может развиваться большое количество приложений для всех участников оборота, что стимулирует развитие самых разных цифровых сервисов для бизнеса и конечного потребителя.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.

ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.