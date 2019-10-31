Путин поддержал инициативу о создании инновационного центра "Балтийская долина"

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о реализации проекта инновационного центра "Балтийская долина", ориентированного на медицинские технологии.

Во время встречи президента с представителями общественности Калининградской области исполняющий обязанности ректора Балтийского федерального университета Александр Федоров выступил с просьбой о поддержке со стороны Минэкономразвития реализации инновационного исследовательского центра, который будет располагаться на острове Октябрьский в Калининграде.

"Это 9 млрд рублей, рассчитанные на пять лет. Пометьте, мне кажется, это хорошая идея, надо сделать все для того, чтобы его реализовать", - сказал президент.

По словам Федорова, проект стоит 11,8 млрд рублей, из них 2,2 млрд - это частные инвестиции от 45 партнеров, подписавшихся под этот проект. Запуск проекта в ход рассчитан на 2024 год.