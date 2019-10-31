Эксперты: налог для самозанятых в Петербурге будет способствовать выводу бизнеса из тени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Возможный переход на специальный налоговый режим для самозанятых поможет развивать бизнес, а также будет способствовать выводу налогов из тени, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов.

Минфин России ранее подготовил законопроект, которым предлагается распространить специальный налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 субъектов России, в том числе Санкт-Петербург.

"Я абсолютно не возражаю против принятия данного режима для самозанятых, потому что мы все знаем, у нас в городе есть большое количество репетиторов, нянь, парикмахеры на дому, оказание услуг и т. д. В связи с тем, что у нас город, где более 5 млн человек населения, сфера оказания услуг значительная. В последнее время [государство] проводит политику добросовестных отношений между налоговой службой, властью и жителями, с тем, чтобы легализовать свою деятельность. Это - возможность показывать свои доходы, и в какой-то степени государство хотело бы видеть, как эти доходы формируются и т. д. Поэтому с точки зрения культуры и юридических взаимоотношений - правильное направление", - сказал он.

С ним согласен и директор санкт-петербургского Центра развития и поддержки предпринимательства Лев Кузнецов. Он уточнил, что сейчас регистрация статуса "самозанятый" не является обязательной для Санкт-Петербурга. "Если нововведение будет реализовано в Санкт-Петербурге, граждане постепенно будут переходить на данный налоговый режим и официально фиксировать свой доход, что способствует выходу из теневых финансовых операций", - рассказал Кузнецов ТАСС.

Собеседник добавил, что Центр развития и поддержки предпринимательства сможет консультировать о новом налоговом режиме. "Пилотные регионы показали высокую эффективность такой системы и для малого бизнеса, она может быть полезной и эффективной в Санкт-Петербурге", - отметил он.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.