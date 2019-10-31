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Ситуация с ценами на бензин в России

Средние цены на бензин в России с 21 по 27 октября не изменились

Речь идет о 44,66 рублей за 1 л

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 октября 2019 г. не изменились по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 44,66 рублей за 1 л. Стоимость дизельного топлива в свою очередь выросла на 13 коп. и составила 46,46 рублей за 1 л, следует из материалов Росстата.

Средняя цена на бензин марки Аи-92, как и неделей ранее, составила 42,26 рублей за 1 л, цена на бензин Аи-95 выросла на 1 копейку, до 45,73 рублей за 1 л.

За отчетный период зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 19 субъектах РФ, наибольшее в Петрозаводске, Мурманске, Кызыле и Екатеринбурге - на 0,2%.

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Абакане и Новосибирске - на 0,3%, Красноярске, Севастополе и Симферополе - на 0,1%.

По данным статистики, в Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,16 рублей, марки Аи-95 - от 41,90 до 49,25 рублей, марки Аи-98 - от 48,60 до 54,83 рублей за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,80 до 43,30 рублей, марки Аи-95 - от 45,00 до 47,66 рублей, марки Аи-98 - от 52,40 до 54,86 рублей за 1 л.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю снизился по сравнению с предыдущим периодом на 0,4% - до 769 тыс. тонн, дизельного топлива - на 0,6%, до 1,492 млн тонн.

Теги
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
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