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Медведев и Пашинян обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества РФ и Армении

На прошлой встрече российский премьер отмечал, что в целом отношения двух стран развиваются благополучно, "но это не означает, что нечего совершенствовать, есть некоторые вопросы, которые нужно обсудить"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"В развитие беседы 25 октября 2019 года на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Москве Медведев и Пашинян обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

На встрече 25 октября Медведев отмечал, что в целом отношения двух стран развиваются благополучно, "но это не означает, что нечего совершенствовать, есть некоторые вопросы, которые нужно обсудить".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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