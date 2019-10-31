Количество профессиональных участников ценных бумаг сократилось до 498 компаний

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе брокеров, дилеров и управляющих компаний, сократилось за год более чем на 12%, до 498 компаний. Об этом говорится в релизе Банка России.

В приведенных ЦБ данных, с 2017 года количество профессиональных участников рынка ценных бумаг ежеквартально сокращается. В III квартале 2019 года по сравнению со II кварталом 2019 года количество таких компаний уменьшилось на 1,6%, с 506 до 498 компаний, и на 12,5% за год. Основными причинами ухода компаний с рынка являются их добровольные заявления на аннулирование лицензии (в 59% случаев) и неоднократные нарушения законодательства в сфере рынка ценных бумаг (29% случаев).

В то же время количество клиентов на брокерском обслуживании в III квартале 2019 года продолжало расти ускоренными темпами - на 18,2%, до 3,4 млн человек - за счет массового привлечения розничных клиентов через онлайн-сервисы и мобильные приложения профучастников. На фоне роста общего количества клиентов произошло и увеличение их активности, однако показатель активности клиентов по профучастникам - НФО остается существенно выше - 15,2% у НФО и 10,7% у КО.

В рамках доверительного управления (ДУ) в III квартале 2019 года рост количества клиентов составил 27%, до 259 тыс. в основном неквалифицированных инвесторов. Однако доля активных клиентов на ДУ снизилась - с 21,6% до 20,9%. При этом более 75% клиентов на ДУ приходится на двух самых крупных брокеров.

Доля ИИС в сегменте доверительного управления увеличилась за квартал с 59% до 61%. При этом основной прирост количества клиентов на ИИС в ДУ, а также прирост стоимости портфелей на ИИС продолжают обеспечивать управляющие компании, входящие в одну группу с крупнейшими кредитными организациями и фактически пользующимися их инфраструктурой для продажи своих продуктов. 66% совокупного объема портфелей ИИС сконцентрировано на брокерской деятельности. Практически половина их стоимости представлена денежными средствами, а также государственными и корпоративными облигациями.