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Сбербанк пока не видит возможности увеличивать дивиденды

Финансовый директор банка Александр Морозов отметил, что предусмотренные действующей стратегией дивиденды являются "очень хорошим уровнем для компании, которая находится в процессе развития"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сбербанк пока не видит возможности увеличивать дивидендные выплаты с текущих уровней, сообщил в ходе телеконференции финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.

"Дивидендная политика, которую мы утверждали как часть нашей стратегии до конца 2020 года, - мы будем ее изменять во время утверждения нашей стратегии на следующий период развития группы. Сейчас слишком рано говорить о потенциальных изменениях. По крайней мере сегодня я не вижу возможности обсуждения увеличения доли выплат", - сказал Морозов.

По его словам, предусмотренные действующей стратегией дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли банка являются "очень хорошим уровнем для компании, которая находится в процессе развития".

По итогам 2018 года Сбербанк направил на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей, или 43,5% чистой прибыли по МСФО.

Дивидендная политика банка предусматривает последовательное увеличение дивидендных выплат до 50% чистой прибыли при соблюдении ряда условий, в том числе при росте прибыли до 1 трлн рублей к 2020 году и уровне достаточности капитала не ниже 12,5%.

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