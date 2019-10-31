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Минфин проработает вопрос компенсаций авиакомпаниям 23 млрд рублей за рост цен на топливо

Как сообщил глава ведомства Антон Силуанов, в частности, будут анализироваться потребности, связанные с керосином

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Минфин РФ проработает предложение Минтранса компенсировать авиакомпаниям 23 млрд рублей дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы будем прорабатывать. Но будем прорабатывать и анализировать потребности, связанные с керосином. Потому что вопросы убытков компаний связаны не столько с керосином, сколько с другими причинами, в том числе аэропортовыми сборами, издержками и так далее, и тому подобное. Надо еще внутри компаний серьезно покопаться", - сказал Силуанов.

Минтранс еще в 2018 году предлагал выделить из бюджета около 23 млрд рублей, чтобы возместить авиакомпаниям около половины дополнительных расходов на топливо.

Ведомство уже внесло в правительство предложение компенсировать авиаперевозчикам 23 млрд рублей за высокую стоимость топлива в 2018 году, сообщал ранее заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик. По его словам, в проекте прописана методика, по которой эти средства будут распределяться между авиакомпаниями.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября выделить средства из резервного фонда правительства на компенсации авиаперевозчикам.

Также по поручению президента с августа заработал демпфер на авиакеросин: так, если индикативная цена керосина на внутреннем рынке превышает 48,3 тыс. рублей за тонну, то перевозчики могут претендовать на субсидии из бюджета. В октябре Минтранс предложил снизить цену с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияЮрчик, Александр Алексеевич
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