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Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за январь - сентябрь упала на 53,6%

Она составила 7,2 млрд рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ за январь - сентябрь 2019 года упала на 53,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,2 млрд рублей, следует из материалов компании.

За третий квартал авиакомпания получила 21,4 млрд рублей чистой прибыли, что на 6,3% ниже, чем годом ранее.

"Развитие компании продолжало сопровождаться строгим контролем над расходами. Рыночные факторы, в том числе валютный, оставались значимыми для динамики финансовых результатов при их сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в сообщении "Аэрофлота".

Выручка компании за девять месяцев выросла на 10,7% (до 422,2 млрд рублей), себестоимость продаж - на 13,6% (до 412,4 млрд рублей), а валовая прибыль упала на 46,8% (до 9,8 млрд рублей). В третьем квартале показатели составили 169,3 млрд рублей (+4,4%), 143 млрд рублей (+6,3%) и 26,3 млрд рублей (-4,9%) соответственно.

"Наиболее существенное влияние на затраты оказал рост расходов на наземное обслуживание, аэронавигацию и аэропортовые сборы", - уточнили в "Аэрофлоте".

Общие расходы на топливо выросли на 6,5 млрд рублей (+7%) на фоне роста налета часов на 9,5% и снижения стоимости топлива на 1% в рублях по сравнению с девятью месяцами 2018 года.

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Россия
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