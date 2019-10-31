Нигерия надеется на помощь России в запуске крупнейшего сталелитейного комбината

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Нигерии рассчитывает на завершение в ноябре-декабре 2019 года согласования с Россией контракта по строительству крупнейшего сталелитейного комбината в городе Аджаокуте (штат Коги). Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на заявление нигерийского министра шахт и стали Оламилекан Адегбите.

По его словам, если удастся согласовать контракт к январю будущего года, то "после этого потребуется не более двух лет, чтобы запустить доменную печь". "Российская инженерно-строительная группа MetProm проведет необходимые работы по вводу объекта в эксплуатацию. Проект финансируется государственным ОАО "Российский экспортный центр" и Африканским экспортно-импортным банком", - отметил Адегбите.

Комбинат в Аджаокуте был заложен в 1979 году при содействии СССР. До 1994 года строительство вело объединение "Тяжпромэкспорт" (ныне АО "ВО "Тяжпромэкспорт", входит в ГК "Ростех"). Работы были выполнены на 98%, включая возведение трех прокатных станов и ТЭЦ. В последующие годы Нигерия пыталась завершить строительство комбината с различными компаниями, в том числе из США. Но 75% мощностей комплекса так и бездействуют, работает только несколько небольших станов по производству стального прутка.

"Мы пришли к осознаю того, что лучше всего вернуться к тем партнерам, которые изначально занимались заводом", - подчеркнул Адегбите.

Правительство Нигерии заинтересовано в начале работы этого предприятия, чтобы обеспечить внутренний спрос на сталь и одновременно ослабить зависимость бюджета страны от экспорта нефти. На начало текущего года в проект вложено 8 млрд долларов.