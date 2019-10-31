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Проект бюджета Кубани на 2020-2022 годы внесен в законодательное собрание региона

Одним из основных направлений проекта бюджета на предстоящие три года является сокращение регионального госдолга

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Власти на Кубани внесли в четверг на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона проект бюджета края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого заксобрания.

"В законодательное собрание внесен проект закона "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 год", - говорится в сообщении пресс-службы.

Одним из основных направлений проекта бюджета на предстоящие три года является сокращение государственного долга региона.

"Основной статьей расходов станет социальная сфера: здравоохранение, образование и другие. В расходах также учтены рост оплаты труда бюджетников, индексация социальных выплат. В различных разделах проекта бюджета заложена необходимая финансовая основа для реализации приоритетных задач, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в национальных проектах", - приводит пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

Накануне пресс-служба администрации Краснодарского края сообщала, что до конца 2019 года доходы консолидированного бюджета региона вырастут минимум до 305 млрд рублей. Долговая нагрузка к концу текущего года должна снизиться до 50% и составить порядка 100 млрд рублей. Ранее сообщалось, что пять лет назад госдолг Кубани составлял 145 млрд рублей, долговая нагрузка превышала 98%. В 2018 году госдолг края сократился на 9 млрд рублей и не превышал 140 млрд рублей, долговая нагрузка на бюджет снизилась до 66,6%.

В конце 2018 года депутаты Краснодарского края приняли в окончательном чтении бюджет на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. Планировалось, что доходы региона в 2019 году должны составить почти 250 млрд рублей, а профицит достигнет 1 млрд рублей.

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РоссияКраснодарский край
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