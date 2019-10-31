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Bloomberg: Total продала партию загрязненной российской нефти

О том, кто покупатель, не сообщается

ТАСС, 31 октября. Французская компания Total продала партию загрязненной нефти из России объемом в 720 тыс. баррелей. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, торговое подразделение Total смогло договориться о продаже партии загрязненной нефти со скидкой, превышающей $25 за баррель. Груз в настоящее время хранится в Роттердаме. Покупатель не разглашается.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Прокачка нефти была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. Глава "Транснефти" Николай Токарев 30 октября сообщил, что компания урегулировала спорные вопросы по компенсации ущерба из-за загрязненной нефти практически со всеми компаниями. При этом партии загрязненной нефти продаются со значительным дисконтом.

Теги
БелоруссияРоссияФранция
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