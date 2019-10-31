NYT: Deutsche Bank назвал подозрительной свою сделку, связанную с бизнесменом из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Германский Deutsche Bank назвал свою собственную сделку, якобы связанную с предпринимателем из России, как подозрительную в отчете для надзорного органа при Министерстве финансов США. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на три неназванных источника.

По их данным, в 2016 году инвестиционный фонд, управляемый подразделением по контролю за активами Deutsche Bank в США, приобрел половину малоэтажного офисного здания в городе Менло-Парк в Калифорнии. Однако из-за финансовых трудностей функционеры банка были вынуждены впоследствии перепродать недвижимость. Покупателем, согласно сведениям источников газеты, стала компания Willow Project, которая, по мнению некоторых членов руководства банка, якобы принадлежит предпринимателю Виталию Юсуфову - сыну бывшего министра энергетики РФ Игоря Юсуфова. Газета при этом не уточняет, когда именно была совершена сделка, стоимость которой, по ее информации, составила порядка $72 млн.

Издание подчеркивает, что члены исполнительного комитета руководства банка в Нью-Йорке предпринимали попытку заблокировать сделку, апеллируя к возможному репутационному ущербу, который она может нанести финансовому институту. При этом, по сведениям газеты, речь не шла о том, что сделка может носить незаконный характер. Правление Deutsche Bank, штаб-квартира которого находится во Франкфурте-на-Майне, дало разрешение на оформление сделки, после чего американские функционеры банка направили отчет в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США, в котором обозначили совершенную транзакцию как подозрительную.

The New York Times подчеркивает, что банки ежегодно помечают как подозрительные тысячи транзакций, осуществляемых непосредственно их клиентами или с их участием. Однако ситуация, в которой финансовый институт обращает внимание регуляторов на проведенную им же сделку, носит незаурядный характер.