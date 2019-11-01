Защита осужденного фигуранта "списка Титова" обжаловала приговор по делу о мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Защита бизнесмена Андрея Каковкина, который стал первым вернувшимся в Россию предпринимателем из так называемого лондонского списка Бориса Титова и при этом был осужден в Ростове-на-Дону на три года колонии общего режима по делу о мошенничестве, обжаловала решение суда. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его адвокат Ольга Селихова.

"Мы написали 16 листов апелляционной жалобы, все доводы, которые можно было привести, привели, о незаконности этого приговора", - сказала адвокат, уточнив, что отправила жалобу в суд по почте. По словам Селиховой, защита рассчитывает, что Ростовский областной суд рассмотрит жалобу и вынесет по ней решение до конца года.

Каковкин стал первым фигурантом так называемого лондонского списка Бориса Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию (в феврале 2018 года). В августе того же года в пресс-службе Титова сообщили, что полиция прекратила уголовное дело против Каковкина, однако спустя несколько дней Титов заявил о возобновлении уголовного преследования бизнесмена, дело было возобновлено по решению прокуратуры. Сообщалось, что после возвращения в Россию бизнесмен планировал продолжать заниматься бизнесом.

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону сообщили накануне, что бизнесмен приговорен к трем годам лишения свободы. Суд установил, что Каковкин, являясь директором ООО "Торговый дом "ГРИФ", с группой лиц по предварительному сговору в августе 2015 года похитил денежные средства, принадлежащие ООО "МКТ", в общей сумме 10 млн рублей.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Как сообщали ранее в пресс-службе Титова, Генеральная прокуратура предложила разработать поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые дадут гарантии бизнесменам из так называемого лондонского списка о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ.