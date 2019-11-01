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"Ъ": "Почта России" может получить до 353 млрд руб. инвестиций к 2027 году

Согласно стратегии развития, базовый сценарий предполагает увеличение выручки со 190,3 млрд руб. в 2018 году до 436,3 млрд руб. в 2027 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" намерен рассмотреть в середине ноября стратегию развития, которая предполагает увеличение объема выручки компании к 2027 году более чем в два раза - до 436,3 млрд рублей. Также "Почта" предлагает государству инвестировать до 353 млрд руб. в ее развитие, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект документа.

Согласно стратегии развития, базовый сценарий предполагает увеличение выручки со 190,3 млрд руб. в 2018 году до 436,3 млрд руб. в 2027 году, показателя EBIDTA - до 63,9 млрд руб. В зависимости от сценариев развития инвестпрограмма "Почты России" в 2019-2027 годах оценивается от 251 млрд до 353 млрд руб.

Так, до 2024 года в цифровую трансформацию "Почты" планируется вложить 47 млрд руб., в развитие логистики - 32 млрд руб., в модернизацию отделений почтовой связи в крупных городах, расширение сети и улучшение условий работы персонала - 33 млрд руб. Еще 31 млрд руб. планируется выделить на развитие новых продуктов, включая запуск доставочной платформы для электронной коммерции и оказание услуг фулфилмента. Кроме того, компания намерена создать агрегатор для оказания социальных, бытовых, госуслуг и образовательных сервисов, на что потребуется еще 85 млрд руб.

В целом "Почта России" намерена стать "цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов", предполагая запускать онлайн-сервисы, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и для заказа розничных товаров, а также монетизировать ГИС ЖКХ. Также компания рассчитывает выйти на новые рынки, например предоставлять облачные услуги, создавать центры обработки данных, а также не исключает M&A (mergers and acquisitions, слияния и поглощения).

"Почта России" 1 октября завершила все процедуры реорганизации из ФГУП и стала акционерным обществом. Правительство РФ 20 сентября утвердило устав акционерного общества "Почта России" с уставным капиталом около 15,8 млрд руб. Согласно уставу, управлять деятельностью компании будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление.

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Россия
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