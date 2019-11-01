Белоруссия перейдет к таргетированию инфляции для гармонизации ДКП с Россией

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Белоруссия планирует с 2021 года перейти таргетированию инфляции в рамках гармонизации денежно-кредитной политики (ДКП) с Российской Федерацией. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур.

"Мы принципиально договорились о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам. В Беларуси и России должен быть один режим монетарной политики - это таргетирование инфляции. В России этот режим уже внедрен, в Беларуси - предстоит его реализовать", - сказал глава Нацбанка.

Каллаур уточнил, что, "если будет приведено в порядок законодательство, соответствующее этому режиму, то он может функционировать с 1 января 2021 года".

"Наши цели по инфляции должны быть близки", - указал глава Нацбанка Белоруссии.

"Курсы национальных валют должны быть плавающими, именно ценовая стабильность являться для нас и Центрального банка России ключевым вопросом", - отметил Каллаур.