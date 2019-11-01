Депутаты Биробиджана подняли зарплаты мэру, председателю Думы и бюджетникам

ТАСС, 1 ноября. Депутаты Думы Биробиджана на очередном заседании в пятницу повысили на 4,3% зарплаты мэру города Александру Головатому, председателю Думы Артему Куликову, муниципальным служащим и бюджетникам. Как сообщила пресс-служба Думы, зарплаты были повышены в соответствии с указом президента РФ.

Местные СМИ 30 октября сообщили, что представители КПРФ в городской думе Биробиджана заблокировали проект решения об увеличении зарплаты мэра, спикера и заместителя председателя Думы, взамен предложив снизить зарплату последнему, так как это "продиктовано соображениями социальной справедливости". На заседании в пятницу первый замглавы мэрии города по экономике и финансам - начальник финансового управления Ян Аблов и заместитель прокурора города Олеся Ключенок напомнили, что в прежнем созыве Думы была предпринята попытка сэкономить на индексации зарплат. Прокуратура сразу же опротестовала это решение, и пришлось делать перерасчет. Предыдущая индексация зарплат в Биробиджане состоялась в 2015 году.

"При рассмотрении проектов решений о повышении заработной платы мэру города, председателю и заместителю председателя городской Думы мнения разделились. Но большинством голосов проекты документов все же были приняты. <...> Повышены также оклады муниципальных служащих и бюджетников", - говорится в сообщении.

После индексации должностной оклад главы города и председателя Думы составят по 64 тыс. 79 рублей без учета коэффициентов и других доплат, заместителя председателя гордумы - 49 тыс. 588 рублей. Решение вступает в силу через один день после официального опубликования в "Муниципальной информационной газете" и сетевом издании "ЭСМИГ".

Прибавку к зарплате мэр города намерен направить на создание призового фонда для конкурса на звание Лучшего учителя года в городе, председатель Думы также планирует направить ее на благотворительность.