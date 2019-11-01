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Грузооборот Нарьян-Марского морского порта в 2019 году вырос почти на 38%

До середины месяца порт планирует принять еще два судна с 6,2 тыс. тонн грузов

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Грузооборот Нарьян-Марского морского порта по итогам навигации 2019 года составит 120 тыс. тонн, что почти на 38% больше, чем в прошлом году.

"По итогам навигации общий грузооборот Нарьян-Марского морпорта составит 120 тысяч тонн. В прошлом году порт принял 87 тысяч тонн груза", - говорится в сообщении на сайте правительства Ненецкого автономного округа.

До середины ноября в порту планируется принять еще два судна из Архангельской и Мурманской областей с 6,2 тыс. тонн грузов. После этого в порту начнется подготовка к следующей навигации, будут закуплены необходимые материалы и запчасти, проведен ремонт.

Планируется, что в 2020 году порт примет порядка 100 тонн щебня, необходимого для строительства автодороги Нарьян-Мар - Усинск. Также со следующего сезона порт начнет использовать новый фронтальный погрузчик, который также доставят морским путем.

Максимальный объем грузооборота в порту был зафиксирован в 1983 году - 453,8 тысячи тонн, минимальный - в 1997 году - 31,1 тысячи тонн.

Теги
РоссияАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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