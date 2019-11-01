Глава дальневосточного дивизиона Русской рыбопромышленной компании назначен гендиректором

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава дальневосточного дивизиона Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Виктор Литвиненко назначен ее генеральным директором. Об этом говорится в сообщении компании.

На посту главы компании он сменил Федора Кирсанова, который ушел из РРПК.

Как пояснили в компании, решение связано с тем, что с 28 октября Русская рыбопромышленная компания централизовала управление бизнесом во Владивостоке. "Смена адреса регистрации компании и релокация офиса - решение, продиктованное сокращением административных расходов и повышением эффективности работы РРПК", - отметили в компании.

Как говорится в сообщении, среди приоритетных направлений компании - существенное обновление флота, развитие кадрового центра РРПК и выход на новые рынки сбыта с конкурентоспособными продуктами глубокой переработки. Семичасовая разница во времени затрудняла эффективность реализации этих бизнес целей.

О компании

Русская рыбопромышленная компания - одна из крупнейших российских рыбодобывающих компаний. РРПК располагает правами на добычу более 300 тыс. тонн рыбы в год (в зависимости от ежегодно устанавливаемого общего допустимого улова (ОДУ) по отдельным видам водных биоресурсов). РРПК добывает минтай, сельдь, треску, лемонему и обеспечивает всю производственную цепочку - от вылова до глубокой переработки рыбы в продукт высокой добавленной стоимости. Более 80% объема добычи составляет вылов минтая.

В состав Русской рыбопромышленной компании входят крупные дальневосточные рыбодобывающие компании: ТУРНИФ (Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота), "Интрарос", "Востокрыбпром", "Совгаваньрыба". Основной промысел компании сосредоточен в Беринговом и Охотском морях. Рыболовецкий флот Русской рыбопромышленной компании состоит из 13 крупнотоннажных траулеров и двух транспортных рефрижераторов.