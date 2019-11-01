Доходы бюджета Забайкалья возросли до 77,4 млрд рублей

ЧИТА, 1 ноября. /ТАСС Илья Баринов/. Депутаты законодательного собрания Забайкалья в пятницу на внеочередной сессии единогласно приняли законопроект, увеличивающий доходы краевого бюджета на 2019 год на 2,9 млрд рублей - до 77,4 млрд рублей. Таким образом, доходы регионального бюджета возросли до рекордного в истории края уровня. Об этом сообщила ТАСС председатель контрольно-счетной палаты (КСП) региона Светлана Доробалюк.

Увеличить доходы краевого бюджета удалось благодаря федеральной целевой дотации в 2,9 млрд рублей.

"После принятых изменений доходная часть бюджета Забайкальского края возросла до 77,4 млрд рублей - это рекордный показатель для нашего края", - сказала Доробалюк.

В течение года доходы бюджета региона "подросли" почти на 20 млрд рублей, причем изменения в него вносили лишь четыре раза, что, по словам председателя КСП, свидетельствует о возросшем качестве бюджетного планирования.

По данным пресс-службы парламента, часть поступивших средств, свыше 500 млн рублей, направят на покупку лекарств для льготников. Почти 400 млн рублей предусмотрены на антитеррористическую и противопожарную защиту бюджетных учреждений, 247 млн рублей - на ликвидацию несанкционированных свалок, 351 млн рублей - на погашение кредиторской задолженности, а 104 млн рублей - на прохождение отопительного сезона. Кроме того, на 646 млн рублей будет уменьшен государственный долг Забайкальского края.

На фоне увеличения доходов бюджета госдолг Забайкальского края сокращается. На начало сентября он составлял около 25,8 млрд рублей - это минимальное значение за последние четыре года.