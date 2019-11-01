Даньчжоу стал наиболее динамично развивающимся городом Хайнаня в 2019 году

ХАЙКОУ /Китай/, 1 ноября. /ТАСС/. Город Даньчжоу на северо-западе южнокитайской зоны свободной торговли острова Хайнань в текущем году стал самым динамично развивающимся в этом регионе. Как сообщила местная администрация, его валовый продукт с января по сентябрь увеличился в годовом исчислении на 7,4%, до 25 млрд юаней ($3,54 млрд).

Согласно официальным данным, наиболее быстро в 2019 г. на Хайнане развивалась сфера услуг, как благодаря туризму, так и за счет возрастающей роли острова в региональной и глобальной международной торговле, а также в области логистических перевозок. Даньчжоу в этом процессе играет особо важную роль: на его территории расположен порт Янпу, через который в ближайшие годы будет проходить все более интенсивный трансрегиональный поток товаров. Каналом для него станет в том числе транспортный коридор, который пролегает через город центрального подчинения Чунцин (юго-запад КНР) и соединяет страны Юго-Восточной Азии с Монголией, а также Россией.

По отраслевой структуре Хайнань продолжает создавать новые рабочие места и реализовывать перспективные проекты прежде всего за счет сферы услуг и наукоемких направлений бизнеса, на форсировании роста которых постоянно делают акцент местные власти. Динамика развития сервиса и инноваций на острове составляет 7,1%, что гораздо выше, чем у сельского хозяйства (2,6%) и промышленности (3,9%) Хайнаня.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создаст привлекательные условия для инвесторов, сформирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.