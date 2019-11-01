Кабмин выделит 45 млрд рублей на гранты для регионов с высоким темпом экономического роста

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сумма грантов для регионов, показавших высокие темпы экономического роста, составит в 2019 году 45 млрд рублей, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

"Наряду с нацпроектами мы сейчас обсуждаем ряд вопросов по совершенствованию региональной политики. Прежде всего, это распределение грантов субъектам: 45 млрд [рублей] пойдут на гранты и 5 млрд [рублей] на поощрение команд региональных", - сказал он.

По словам вице-премьера, решение о выделении грантов и утверждение критериев отбора регионов должно быть принято 15 ноября. Получателями грантов, как пояснил Мутко, станут 50 регионов России.

В 2018 году регионы, показавшие высокие темпы экономического роста, получили от правительства РФ гранты на общую сумму 20 млрд рублей. Всего гранты получили 40 регионов, в том числе Крым, пять субъектов Дальнего Востока и три региона Северного Кавказа.