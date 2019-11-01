"Почта России" проиндексировала зарплату сотрудников на 20% в 30 регионах России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Почта России" повысила в среднем на 20% заработную плату 91 тыс. сотрудников компании в 30 регионах России. Это второй этап индексации заработной платы персонала, сообщила в пятницу пресс-служба организации.

"С 1 ноября в среднем на 20% вырастут заработные платы 91 тыс. сотрудников из 14,7 тыс. отделений почтовой связи в 30 регионах России. Всего программа затронет 224 тыс. сотрудников отделений почтовой связи и завершится в ноябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Второй этап программы предусматривает индексацию зарплат в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Новосибирской, Челябинской областях и ряде других регионов. На увеличение дохода персонала в ближайшие полтора года компания направит 11,5 млрд рублей.

Первый этап программы по индексации зарплат "Почта России" запустила 1 мая 2019 года, заработную плату повысили 48 тыс. сотрудников в 17 регионах страны.