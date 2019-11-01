Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

США рассчитывают завершить первый этап переговоров с Китаем в ближайшие две недели

Министр торговли США Уилбур Росс при этом подчеркнул, что до того как будут подписаны договоренности, преждевременно говорить об окончательном успехе переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты довольны ходом торговых переговоров с Китаем на их первой стадии и рассчитывают, что договоренности между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином будут подписаны в течение двух недель. Об этом заявил в пятницу министр торговли США Уилбур Росс в эфире телеканала Fox Business.

"Мы удовлетворены тем, что первая фаза [переговоров] находится в хорошем состоянии", - сказал он. При этом Росс подчеркнул, что до того как будут подписаны договоренности, преждевременно говорить об окончательном успехе переговоров. Министр отметил, что в пятницу должен состояться очередной раунд телефонных переговоров на рабочем уровне.

Ведущий в свою очередь спросил Росса, состоится ли подписание договоренностей между Трампом и Си Цзиньпином в течение ближайших двух недель. "Кто и когда подпишет [договоренности] - это хороший вопрос. Было здорово иметь естественный рубеж в виде конференции в Чили, потому что это заставляло всех сосредоточиться на конечной дате. Надеюсь, мы сможем обозначить новую дату в этом временном промежутке", - отметил Росс.

Ранее Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают новое место для заключения договоренностей по итогам первого этапа переговоров, которые охватят около 60% всего торгового соглашения.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

Теги
СШАКитайТорговая война
Реклама на ТАСС
Определен перевозчик по железной дороге в Крым. Первые пассажиры поедут в 2019 году
Первыми направлениями станут Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС