США рассчитывают завершить первый этап переговоров с Китаем в ближайшие две недели

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты довольны ходом торговых переговоров с Китаем на их первой стадии и рассчитывают, что договоренности между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином будут подписаны в течение двух недель. Об этом заявил в пятницу министр торговли США Уилбур Росс в эфире телеканала Fox Business.

"Мы удовлетворены тем, что первая фаза [переговоров] находится в хорошем состоянии", - сказал он. При этом Росс подчеркнул, что до того как будут подписаны договоренности, преждевременно говорить об окончательном успехе переговоров. Министр отметил, что в пятницу должен состояться очередной раунд телефонных переговоров на рабочем уровне.

Ведущий в свою очередь спросил Росса, состоится ли подписание договоренностей между Трампом и Си Цзиньпином в течение ближайших двух недель. "Кто и когда подпишет [договоренности] - это хороший вопрос. Было здорово иметь естественный рубеж в виде конференции в Чили, потому что это заставляло всех сосредоточиться на конечной дате. Надеюсь, мы сможем обозначить новую дату в этом временном промежутке", - отметил Росс.

Ранее Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают новое место для заключения договоренностей по итогам первого этапа переговоров, которые охватят около 60% всего торгового соглашения.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.