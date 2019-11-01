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Аэропорт Анапа в декабре откроет чартерные рейсы в Дубай

Всего планируется выполнить три авиарейса, которые организуют туроператор Anex tour и авиакомпания Azur air

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Анапа имени В. К. Коккинаки откроет в зимнем расписании чартерные полеты в Дубай. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

"В рамках зимнего расписания полетов c 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года из Международного аэропорта Анапа планируется выполнение чартерных рейсов в Дубай (ОАЭ). Всего будет выполнено три авиарейса: вылеты 26 декабря 2019 года, 2 и 9 января 2020 года". - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы организованы туристическим оператором Anex tour и авиакомпанией Azur air.

В зимнем расписании полетов планируется также ввести направление Анапа - Ереван.

Международный аэропорт Анапа имени В. К. Коккинаки является аэропортом курорта на юге России, где турпоток достигает 4 млн человек в год, а также воздушной гаванью для агломерации, включающей города Новороссийск, Темрюк, Тамань и Крымск. Пассажиропоток в январе - сентябре 2019 года составил около 1,5 млн человек. В мае 2019 Международному аэропорту Анапа присвоено имя летчика Владимира Константиновича Коккинаки.

Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика.

Теги
ОАЭРоссияКраснодарский край
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