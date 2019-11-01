Власти Карелии намерены выполнить планы по экспорту в АПК за счет переработки ягод и рыбы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Карелия намерены к 2024 году выполнить план по экспорту продукции агропромышленного комплекса за счет реализации трех крупных инвестиционных проектов, которые предусматривают переработку ягод и рыбы. Об этом сообщил в пятницу глава региона Артур Парфенчиков, выступая с докладом на совещании по развитию экспорта региона, участие в котором принял первый вице-премьер правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов.

"Предусмотрено достижение объема экспорта продукции в размере $266 млн США к концу 2024 года. Достичь данный показатель планируется за счет реализации трех инвестиционных проектов. Планируется к реализации инвестиционный проект "Завод экстрактов "Заготпром", предполагающий создание предприятия полного цикла по переработке замороженных ягод в экстракты, которые будем поставлять в Европу и Азию. Кроме того, на территории моногорода Кондопога идет строительство двух заводов по переработке рыбы и в будущем - креветок", - сказал Парфенчиков.

При этом, добавил глава региона, "существуют определенные риски в обеспечении сырьем рыбоперерабатывающих предприятий". По мнению губернатора, это может негативно повлиять на "достижение необходимых темпов рост данного вида экспорта".

"Справочно, по нашим подсчетам, можем недополучить $24,5 млн США. В этой связи просим дать поручение Минсельхозу РФ совместно с Росрыболовством рассмотреть возможность увеличения квот карельским рыбодобывающим компаниям, которые позволят не только загрузить упомянутые предприятия, но и достичь показателей регионального проекта. Успешная реализация этих проектов помогут привлечь внимание новых инвесторов к рыбоперерабатывающей отрасли республики", - обратился глава региона к Силуанову.

Работа по наращиванию экспортного потенциала карельских предприятий ведется в регионе по четырем региональным проектам: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", разработанным в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".