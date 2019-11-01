Средняя зарплата в Дагестане за восемь месяцев выросла на 7,1%

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Средняя заработная плата в Дагестане за восемь месяцев текущего года выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

"Среднемесячная номинальная заработная плата за август 2019 г. составила 24 тыс. 229 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4%. В январе-августе 2019 г. - 26 тыс. 160,8 рублей, увеличилась на 7,1%", - говорится в сообщении.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-августе 2019 года увеличилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в министерстве труда и социального развития республики сообщали, что среднемесячная заработная плата в Дагестане в 2018 году выросла на 13% и составила около 25 тыс. рублей.