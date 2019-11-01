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МЭР не предлагало запретить иностранный софт в критической информационной инфраструктуре

Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов отметил, что предложение МЭР касается только сферы госзакупок, а не деятельности коммерческих компаний и банков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Предложения Минэкономразвития повысить устойчивость функционирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) не предусматривают ограничений на использование иностранного программного обеспечения и касаются только сферы госзакупок, а не деятельности коммерческих компаний и банков. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов, комментируя публикацию в РБК о том, что министерство предложило поэтапно замещать иностранное оборудование на таких объектах.

"В соответствии с поручением правительства РФ, Минэкономразвития участвует в работе по подготовке предложений, направленных на повышение отдельных требований к безопасности государственных объектов критической информационной инфраструктуры. При этом предложения Минэкономразвития России касались только сферы государственных закупок, а не деятельности коммерческих компаний и банковской сферы", - приводит словам Талыбова пресс-служба Минэкономразвития.

Согласно закону "О безопасности критической информационной инфраструктуры", вступившему в силу 1 января 2018 года, к объектам КИИ относятся сети и информационные системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие.

По словам Талыбова, в последнее время участились попытки внешнего воздействия на объекты критически важной информационной инфраструктуры.

"Так, например, были случаи принудительного удаленного отключения импортного оборудования на объектах топливно-энергетического комплекса", - уточнил он.

Кроме того, функционирование объектов КИИ косвенно влияет на развитие отдельных высокотехнологичных отраслей экономики.

"Поэтому целесообразно проработать вопрос о повышении устойчивости их работы с учетом возможностей российской промышленности. Например, к таким объектам относят отдельные объекты оборонной и атомной промышленности, энергетики, государственные информационные системы, содержащие различные персональные данные. При этом применение отечественных разработок должно осуществляться гибко с учетом имеющихся возможностей отечественной промышленности", - пояснил замглавы Минэкономразвития.

Он отметил, что данный подход рассматривался при проработке поручения правительства РФ "в контексте достижения отдельных целей, предусмотренных законом "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ".

Письмо в коллегию Военно-промышленной комиссии

Несколько месяцев назад вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, дал поручение подготовить изменения в закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры" для поэтапного замещения используемого иностранного оборудования на таких объектах. Как сообщает РБК, это следует из письма Талыбова в возглавляемую Борисовым коллегию Военно-промышленной комиссии, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Минкомсвязь.

В письме Талыбов предлагает обязать владельцев объектов КИИ использовать только отечественное оборудование и программное обеспечение. Также предлагается запретить иностранным компаниям взаимодействовать с сетями и информационными системами КИИ. При этом график перехода на российский софт будет определен дополнительно.

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