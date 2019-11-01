Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fitch: рост объема розничного кредитования в России за 2019 год может составить 20%

Все больше клиентов используют кредитные карты для повседневных расходов, отметили в агентстве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Рост объема розничных кредитов в России за 2019 год может составить 17-20%. Об этом говорится в обзоре российских банков Fitch за III квартал 2019 года.

По данным агентства, за прошедшие 9 месяцев 2019 года розничные кредиты выросли примерно на 14%.

Также отмечается, что общая кредитная характеристика претендентов на кредит и качество непогашенных кредитов в российских банках ухудшаются, в то время как все большее количество клиентов используют кредитные карты для повседневных расходов. Эти факторы являются признаками перегрева розничного кредитования, полагают в Fitch.

По мнению агентства, введение ЦБ РФ с 1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска оказало лишь умеренное влияние на банки, однако в сочетании с ужесточением андеррайтинга (оценки рисков при принятии решении о предоставлении кредита) большинства банков может произойти замедление роста в 2020 году до 15%.

В Fitch также отметили и низкий рост корпоративного кредитования, связанное с низким спросом на кредиты со стороны высококачественных заемщиков.

"Корпоративное кредитование выросло на 3,4% за 9 месяцев 2019 года, что, по нашему мнению, связано с низким спросом со стороны высококачественных заемщиков, в то время как компании низкого качества не соответствовали банковским требованиям андеррайтинга", - отметили в агентстве.

Эксперты Fitch полагают, что снижение ставок и увеличение динамики роста ВВП в том числе должны подкрепить рост корпоративного кредитования в 2020 году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Торговая война
CNBC: Китай и США достигли консенсуса по "основным торговым вопросам"
По информации телекомпании, стороны обсудили график проведения будущих консультаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС