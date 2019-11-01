Fitch: рост объема розничного кредитования в России за 2019 год может составить 20%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Рост объема розничных кредитов в России за 2019 год может составить 17-20%. Об этом говорится в обзоре российских банков Fitch за III квартал 2019 года.

По данным агентства, за прошедшие 9 месяцев 2019 года розничные кредиты выросли примерно на 14%.

Также отмечается, что общая кредитная характеристика претендентов на кредит и качество непогашенных кредитов в российских банках ухудшаются, в то время как все большее количество клиентов используют кредитные карты для повседневных расходов. Эти факторы являются признаками перегрева розничного кредитования, полагают в Fitch.

По мнению агентства, введение ЦБ РФ с 1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска оказало лишь умеренное влияние на банки, однако в сочетании с ужесточением андеррайтинга (оценки рисков при принятии решении о предоставлении кредита) большинства банков может произойти замедление роста в 2020 году до 15%.

В Fitch также отметили и низкий рост корпоративного кредитования, связанное с низким спросом на кредиты со стороны высококачественных заемщиков.

"Корпоративное кредитование выросло на 3,4% за 9 месяцев 2019 года, что, по нашему мнению, связано с низким спросом со стороны высококачественных заемщиков, в то время как компании низкого качества не соответствовали банковским требованиям андеррайтинга", - отметили в агентстве.

Эксперты Fitch полагают, что снижение ставок и увеличение динамики роста ВВП в том числе должны подкрепить рост корпоративного кредитования в 2020 году.