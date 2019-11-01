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Белый дом не обсуждает отставку главы ФРС США

При этом глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что жесткая монетарная политика регулятора навредила экономике

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Отставка главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, исполняющей функции центробанка, Джерома Пауэлла не обсуждается. Об этом заявил в пятницу журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Каких-либо разговоров о его отставке нет", - сказал Кадлоу, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, которые приводит пресс-пул Белого дома, жесткая монетарная политика регулятора в прошлом году навредила экономике.

ФРС в среду понизила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком. Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году. Следующее заседание ФРС США состоится 10-11 декабря. Президент США Дональд Трамп в последнее время постоянно критикует политику регулятора и самого Пауэлла.

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