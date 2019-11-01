Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

Инвесторы смогут заключать соглашения о защите инвестиций до 1 января 2030 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.

"Сегодня правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Нам предстоит большая работа на площадке Госдумы, надеемся, что она будет конструктивная", - сказал Иванов.

Законопроект направлен на создание условий, которые помогут привлечь в экономику РФ инвестиционные проекты на сумму не менее 30 трлн рублей, напомнил он. По словам Иванова, ежегодно будет заключаться 100-150 соглашений на сумму 7-10 трлн рублей.

Виды соглашений

Законопроект состоит из общего и индивидуального инвестиционного режима, пояснил Иванов. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами и, в отдельных случаях, с организациями с госучастием, на срок 6, 15 или 20 лет. Соглашение позволяет зафиксировать на выбранный срок неизменность условий ведения бизнеса, в первую очередь регуляторных и налоговых. В случае нарушения договоренностей, государство обязуется возместить инвестору ущерб.

"Право возникает с момента, когда создан объект или личные неимущественные права, которые предусмотрены соглашениями", - пояснил Иванов.

Возможность заключения соглашений в общем режиме открыта для инвесторов, вкладывающих в социальные проекты от 250 млн рублей, в проекты в сфере сельского хозяйства, цифровой экономики, промышленности - от 1,5 млрд рублей, в другие отрасли - от 5 млрд рублей.

В случае, если инвестор вкладывает в проект 10 млрд рублей и более, к базовым опциям добавляется возможность стабилизировать сроком до 3 лет вывозные таможенные пошлины и ряд неналоговых платежей, включая экологический сбор.

Как можно заключить соглашение

Порядок заключения соглашений будет заявительный. "Если инвестор обращается, то у правительства нет оснований отказать в заключении такого рода соглашения. То есть отбора проектов законом не предусмотрено. Единственный критерий отбора - это объем инвестиций", - объяснил Иванов.

Исключения составляют такие сферы, как добыча нефти и газа, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банки и финансовые организации. По ним соглашение в рамках СЗПК не может быть заключено.

По словам замминистра финансов, только на этапе обсуждения и согласования законопроекта правительством уже были проведены переговоры с большим количеством проектов на десятки триллионов рублей. Это проекты в сфере нефтегазохимии, лесопереработки, транспортной инфраструктуры, добычи полезных ископаемых - меди и металла.

Механизм выхода из соглашения также предусмотрен.

Дополнительные плюсы СЗПК

По словам Иванова, если ключевые условия финансовой модели будут стабилизированы на 15-20 лет, банки с большим доверием будут относиться к проектам с заявленными инвестициями и будут финансировать их на более ранних стадиях, не дожидаясь момента получения первой выручки. "Это для нас очень критично, так как у нас сейчас проектное финансирование происходит тогда, когда появляется выручка и финансовые результаты. А те проекты, о которых мы говорим, там только сроки капитального строительства могут быть около 5-6, а то и 10 лет", - сказал замминистра финансов.

По его словам, правительство приветствует любые формы инвестиционного участия в России, как российского, так и зарубежного бизнеса. "Но особо нам хотелось бы вызвать доверие у капитала, для того, чтобы он смог задержаться в нашей юрисдикции и в дальнейшем обращаться в ней, создавая новые проекты, новые производства, новые рабочие места", - подчеркнул Иванов.

Выпадающих доходов бюджета при реализации законопроекта не возникнет, так как речь идет о вновь формируемых налогах, на которые государство изначально не рассчитывало, резюмировал замминистра финансов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сенатор Алтабаева считает, что новый перевозчик не понесет потерь в Крыму из-за санкций
Первыми направлениями ж/д перевозок станут Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС