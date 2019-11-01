Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.

"Сегодня правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Нам предстоит большая работа на площадке Госдумы, надеемся, что она будет конструктивная", - сказал Иванов.

Законопроект направлен на создание условий, которые помогут привлечь в экономику РФ инвестиционные проекты на сумму не менее 30 трлн рублей, напомнил он. По словам Иванова, ежегодно будет заключаться 100-150 соглашений на сумму 7-10 трлн рублей.

Виды соглашений

Законопроект состоит из общего и индивидуального инвестиционного режима, пояснил Иванов. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами и, в отдельных случаях, с организациями с госучастием, на срок 6, 15 или 20 лет. Соглашение позволяет зафиксировать на выбранный срок неизменность условий ведения бизнеса, в первую очередь регуляторных и налоговых. В случае нарушения договоренностей, государство обязуется возместить инвестору ущерб.

"Право возникает с момента, когда создан объект или личные неимущественные права, которые предусмотрены соглашениями", - пояснил Иванов.

Возможность заключения соглашений в общем режиме открыта для инвесторов, вкладывающих в социальные проекты от 250 млн рублей, в проекты в сфере сельского хозяйства, цифровой экономики, промышленности - от 1,5 млрд рублей, в другие отрасли - от 5 млрд рублей.

В случае, если инвестор вкладывает в проект 10 млрд рублей и более, к базовым опциям добавляется возможность стабилизировать сроком до 3 лет вывозные таможенные пошлины и ряд неналоговых платежей, включая экологический сбор.

Как можно заключить соглашение

Порядок заключения соглашений будет заявительный. "Если инвестор обращается, то у правительства нет оснований отказать в заключении такого рода соглашения. То есть отбора проектов законом не предусмотрено. Единственный критерий отбора - это объем инвестиций", - объяснил Иванов.

Исключения составляют такие сферы, как добыча нефти и газа, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банки и финансовые организации. По ним соглашение в рамках СЗПК не может быть заключено.

По словам замминистра финансов, только на этапе обсуждения и согласования законопроекта правительством уже были проведены переговоры с большим количеством проектов на десятки триллионов рублей. Это проекты в сфере нефтегазохимии, лесопереработки, транспортной инфраструктуры, добычи полезных ископаемых - меди и металла.

Механизм выхода из соглашения также предусмотрен.

Дополнительные плюсы СЗПК

По словам Иванова, если ключевые условия финансовой модели будут стабилизированы на 15-20 лет, банки с большим доверием будут относиться к проектам с заявленными инвестициями и будут финансировать их на более ранних стадиях, не дожидаясь момента получения первой выручки. "Это для нас очень критично, так как у нас сейчас проектное финансирование происходит тогда, когда появляется выручка и финансовые результаты. А те проекты, о которых мы говорим, там только сроки капитального строительства могут быть около 5-6, а то и 10 лет", - сказал замминистра финансов.

По его словам, правительство приветствует любые формы инвестиционного участия в России, как российского, так и зарубежного бизнеса. "Но особо нам хотелось бы вызвать доверие у капитала, для того, чтобы он смог задержаться в нашей юрисдикции и в дальнейшем обращаться в ней, создавая новые проекты, новые производства, новые рабочие места", - подчеркнул Иванов.

Выпадающих доходов бюджета при реализации законопроекта не возникнет, так как речь идет о вновь формируемых налогах, на которые государство изначально не рассчитывало, резюмировал замминистра финансов.