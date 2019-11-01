Сенатор Алтабаева считает, что новый перевозчик не понесет потерь в Крыму из-за санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "Гранд Сервис Экспресс", которая определена перевозчиком пассажиров в Крым по железной дороге, не понесет потерь из-за санкций, заявила ТАСС член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Минтранс РФ в пятницу сообщил, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". Ее первыми направлениями станут Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

"Я понимаю, почему это не РЖД и не Крымские Железные Дороги. В условиях санкций совершенно очевидно, что это должна быть компания, которая не понесет потерь и сможет обеспечить те пассажирские перевозки, которые так необходимы Крыму и Севастополю. Безусловно, для нас очень важен сам факт введения в строй железнодорожной ветки Крымского моста", - сказала сенатор.

Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

Санкции со стороны Украины и некоторых других стран в отношении Крыма были введены после того, как власти республики и Севастополя после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. На нем свыше 95% участников проголосовали за такой шаг. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.