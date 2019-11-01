Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сенатор Алтабаева считает, что новый перевозчик не понесет потерь в Крыму из-за санкций

Первыми направлениями ж/д перевозок станут Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "Гранд Сервис Экспресс", которая определена перевозчиком пассажиров в Крым по железной дороге, не понесет потерь из-за санкций, заявила ТАСС член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

На эту тему

Минтранс РФ в пятницу сообщил, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". Ее первыми направлениями станут Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

"Я понимаю, почему это не РЖД и не Крымские Железные Дороги. В условиях санкций совершенно очевидно, что это должна быть компания, которая не понесет потерь и сможет обеспечить те пассажирские перевозки, которые так необходимы Крыму и Севастополю. Безусловно, для нас очень важен сам факт введения в строй железнодорожной ветки Крымского моста", - сказала сенатор.

Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

Санкции со стороны Украины и некоторых других стран в отношении Крыма были введены после того, как власти республики и Севастополя после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. На нем свыше 95% участников проголосовали за такой шаг. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссияКрымСевастопольАлтабаева, Екатерина Борисовна
Реклама на ТАСС
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Инвесторы смогут заключать соглашения о защите инвестиций до 1 января 2030 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС