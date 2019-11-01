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Авиапарк "Уральских авиалиний" пополнился новым самолетом Airbus A321neo

Лайнер рассчитан на 236 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Новый лайнер Airbus A321neo выведен на рейсы компании "Уральские авиалинии". Он рассчитан на 236 пассажиров, отправится по маршруту Екатеринбург - Москва 2 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании.

"Буквально несколько часов назад в аэропорту Кольцово приземлился первый в авиапарке "Уральских авиалиний" самолет Airbus A321neo. Воздушное судно рассчитано на размещение 236 пассажиров в экономическом классе. Первые пассажиры поднимутся на борт нового Airbus A321neo уже завтра, чтобы совершить полет по маршруту Екатеринбург - Москва на рейсе U6-262", - говорится в пресс-релизе.

Лайнер оснащен двигателями LEAP-1A от CFM International, как и самолеты Airbus A320neo, которые с августа 2019 года эксплуатируются в авиакомпании. Эти двигатели имеют высокую топливную эффективность и экологичность. "Лайнер имеет усовершенствованный салон, системы кондиционирования и освещения, вместительные багажные полки, новые ультратонкие пассажирские кресла, оснащенные USB-разъемами для подзарядки гаджетов", - отметили в пресс-службе.

Самолет стал 47-м по счету в авиапарке "Уральских авиалиний", добавили в пресс-службе.

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