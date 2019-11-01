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Медведев и премьеры стран - участниц ШОС примут новую программу сотрудничества в торговле

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев 2 ноября продолжит работу в Ташкенте, где примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Премьер-министры планируют принять новую редакцию Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. "Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступит на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, - говорится в сообщении пресс-службы. - По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике, новую редакцию Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, другие документы и решения".

Обновленная Программа

Главы делегаций по итогам заседания Совета утвердят новую редакцию Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС, рассчитанную на период до 2035 года. Утвержденная в 2009 году, Программа заложила фундамент для многостороннего взаимодействия и определила цели на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Как отметил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, положительные результаты в экономике есть уже сейчас. Он привел статистику, согласно которой товарооборот России со странами ШОС в 2018 году вырос на 21% по сравнению с 2017 годом и составил 145,5 млрд. долл. Позитивная тенденция сохраняется и в нынешнем году.

Однако члены "восьмерки" неоднократно обновляли Программу в соответствии с новыми реалиями. Приходько напомнил, что на прошлогоднем заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в Душанбе достигнута договоренность расширить взаимодействие на экономическом направлении за счет инноваций, электронной торговли, информационных и коммуникационных технологий. "Все эти задачи удалось отразить в новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. В итоге получился всеобъемлющий документ, который включает наши цели как в краткосрочной, так и в долгосрочной - до 2035 года - перспективе", - сказал он.

По словам собеседника агентства, торговля и инвестиции - всего лишь один из блоков этой Программы. В нее также включены такие направления, как сотрудничество в сфере финансов, транспорта, таможни, сельского хозяйства, туризма, цифровой повестки, экологии и образования. Особую актуальность приобретают темы устойчивого пространственного развития, решения проблем удаленных и сельских территорий, улучшения качества городской среды и создания "умных" городов. "Реализация этого документа призвана не только увеличить объемы взаимной торговли, но и существенно повысить глобальную конкурентоспособность, обеспечить качественное преобразование национальных экономик государств - членов ШОС путем внедрения цифровых технологий, - добавил Приходько. - Таким образом, будут созданы благоприятные условия для работы деловых кругов, компании смогут наращивать свое присутствие на рынках стран ШОС, разрабатывать совместные проекты для улучшения качества жизни граждан государств-членов".

Вопросы расширения и интеграции

В пресс-службе правительства добавили, что участники встречи глав правительств стран - членов ШОС также обсудят широкий круг других вопросов по тематике торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках организации. Особое внимание будет уделено взаимодействию в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и цифровизации, в том числе в контексте председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годах. "Один из приоритетов ШОС - придание дополнительной динамики экономическому сотрудничеству. Российское председательство в ШОС будет уделять данному вопросу особое внимание", - подчеркнул в связи с этим первый замглавы аппарата правительства.

Как сообщается в материалах к заседанию, повестка дня встречи Совета глав правительств ШОС предусматривает обсуждение широкого круга вопросов по дальнейшему развитию торгово-экономических и гуманитарных связей в рамках ШОС с акцентом на углубление сотрудничества в области торговли и инвестиций, транспорта и логистики, промышленного производства и охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, цифровизации и цифровой экономики в русле Стратегии развития ШОС до 2025 года и Плана действий по ее реализации на 2016-2020 годы. Стороны также обсудят итоги деятельности Делового совета и Межбанковского объединения ШОС.

Планируется принять Концепцию взаимодействия железнодорожных администраций в сфере железнодорожного транспорта, а также одобрить регламент Консорциума экономических аналитических центров. "Согласованные подходы государств к модальностям продвижения работы в рамках ШОС, актуальным вопросам международной и региональной повестки дня получат закрепление в Совместном коммюнике", - говорится в информационных материалах.

Кроме того, по предложению России разворачивается подготовка проектов Концепции сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и Плана действий по ее реализации. Этот документ планируется представить на рассмотрение лидеров на санкт-петербургском саммите ШОС.

Одной из тем обсуждения может стать развитие малого и среднего предпринимательства на пространстве ШОС. Как рассказал Приходько, основой для подготовки совместных проектов в этой области является Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС, который ежегодно проводится в Уфе, начиная с 2015 года. "Для ведения постоянной и системной работы по поддержке бизнеса вне рамок форума прорабатывается идея создания Международного клуба предпринимателей ШОС и БРИКС", - уточнил высокопоставленный чиновник.

Подготовка дорожной карты по увеличению расчетов в национальных валютах также остается среди актуальных тем. "На этом пути есть определенные трудности, связанные с расхождениями в уровне экономического потенциала стран ШОС, недостаточным развитием инфраструктуры рынков. Это - доступ к ликвидности в национальных валютах, инструменты хеджирования, система взаимных корреспондентских счетов", - рассказал Приходько, отметив, что предметное обсуждение всех этих вопросов состоится в марте 2020 года в Москве на специальной встрече с участием представителей министерств финансов и финансовых регуляторов государств - членов ШОС, а также банковского и экспертного сообщества.

Вопрос о расширении ШОС также находится в повестке дня. Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В настоящий момент в работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

"Первый этап присоединения к Организации новых членов прошел успешно, в формате "восьмерки" налажена эффективная работа - как с содержательной точки зрения, так и в плане количества принятых документов. Безусловно, необходимо держать в уме тему нового раунда расширения", - считает Приходько. По его мнению, это позволило бы заполнить "белые пятна" на карте ШОС и придало бы новый импульс сотрудничеству, а также более эффективно реализовывать задумки в сфере обеспечения транспортно-транзитной взаимосвязанности на евразийском континенте, решать задачи в области безопасности. Вместе с тем каждый шаг должен быть тщательно просчитанным и выверенным, отвечать приоритетам укрепления, консолидации и развития Организации.

По окончании рабочей программы в Ташкенте премьер-министр Медведев направится в Бангкок, где 3-4 ноября примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также Восточноазиатском саммите.

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