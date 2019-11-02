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Торговая война

Советник Трампа считает, что США и КНР решат спорные вопросы в сфере торговли в три этапа

По словам Питер Наварро, Вашингтон и Пекин в настоящее время "на пути к чему-то хорошему"

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Консультации по торговым вопросам между США и Китаем проходят в положительном ключе, Вашингтон полагает, что имеющиеся разногласия будут урегулированы в три этапа. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox Business глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

По словам данного советника американского президента Дональда Трампа, ранее в этот же день вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер провели "очень конструктивные" консультации. Как отметил Наварро, Вашингтон и Пекин в настоящее время находятся "на пути к чему-то хорошему". Комментируя заявления китайской стороны о том, что США и КНР достигли консенсуса по основным вопросам, Наварро ответил: "Я не спорю с этим". Он также сообщил, что спорные вопросы в сфере торговли, как ожидается, будут решены "в три этапа".

Глава Национального совета по торговле при Белом доме констатировал, что США на данном этапе считают одним из наиболее важных вопрос о механизме, который бы обеспечивал соблюдение сторонами договоренностей в торговой сфере. По словам Наварро, данный механизм должен позволять Вашингтону в случаях нарушений со стороны Пекина "принимать меры, не опасаясь ответных действий со стороны Китая". "В этом суть механизма исполнения, на этом настаивает представитель [США на торговых переговорах] Лайтхайзер", - пояснил Наварро.

Министр торговли США Уилбур Росс в пятницу сообщил в эфире телеканала Fox Business, что Вашингтон доволен ходом переговоров с Китаем и рассчитывает, что договоренности между странами по ряду вопросов будут достигнуты в течение двух недель. Он назвал текущие консультации "первой фазой" в переговорном процессе.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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